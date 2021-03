LOSC : enfin le déclic pour Yazici ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC aborde un premier virage de la course au titre ce week-end. L'OL ralenti hier à Reims (1-1), le club nordiste n'aura pas le droit à l'erreur à Monaco demain soir car, quelques heures plus tard, le PSG ne devrait faire qu'une bouchée de Nantes. S'ils gagnent à Louis-II, les Dogues auront envoyé un message fort aux Parisiens et mis Lyon à cinq points. S'ils perdent, ils devraient voir Paris leur passer devant et sans doute plus jamais le revoir, surtout que les deux équipes doivent encore s'affronter au Parc…

Yilmaz relancé par son retour ?

La bonne nouvelle pour Christophe Galtier, c'est qu'il récupère Burak Yilmaz pour ce déplacement à Monaco. L'attaquant turc de 35 ans était blessé depuis deux mois à un mollet. Il ne devrait pas être titularisé face à l'ASM mais sa simple présence suffit à rebooster ses partenaires, lui dont le caractère est en acier trempé.

En plus, L'Equipe suggère que son retour pourrait également sortir de sa torpeur Yusuf Yazici… « Il est possible qu'Yilmaz ne débute pas à Monaco, demain, et il n’est pas dit qu’il retrouve une place de titulaire en claquant des doigts, alors que David tourne comme une horloge et que Jonathan Ikoné revient fort. Mais il aura certainement un rôle à jouer en cette fin de saison et il réveillera peut-être son copain et compatriote Yusuf Yazici, un peu assoupi depuis un mois ».