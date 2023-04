LOSC : énorme clash Fonseca - Létang, le Portugais aurait menacé de claquer la porte !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il y a quelques jours, Daniel Riolo a affirmé que Paulo Fonseca ne serait plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Si le club nordiste a balayé cette éventualité d’un revers de main dans la foulée, d’autres rumeurs ont fait jour. Selon Mohamed Toubache-Ter, un énorme clash aurait ainsi éclaté entre Olivier Létang et Paulo Fonseca lors du déplacement à Rennes début février. À la suite de celui-ci, le Portugais aurait prévenu certains de ses joueurs qu’il quitterait le club à l’issue du match. Le LOSC a finalement réalisé une très grosse prestation en Bretagne (3-1) et ses joueurs l’en aurait dissuadé.