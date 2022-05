LOSC : et maintenant, Ben Arfa est porté disparu !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si quelqu'un a des nouvelles de Hatem Ben Arfa, qu'il en donne ! Car le site footmercato, qui se pose la question de savoir ce que le milieu de terrain du LOSC devient, n'en a obtenu aucune. Depuis son coup de sang envers l'un de ses partenaires (Tiago Djalo) dans le vestiaire, puis ses sorties à l'encontre de son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, notamment sur les réseaux sociaux ("tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c’est l’incompétence. On ne joue pas la relégation"), on ne sait ce que le LOSC a décidé pour son joueur.

A-t-il été mis à l'écart, définitivement ? Licencié ? Seule certitude, et comme le précise le média, l'entourage de HBA ne répond à aucune question et certains membres affirment même ne pas avoir la moindre nouvelle du milieu de terrain. Probable que l'on attende le 30 juin, date de la fin de son contrat avec Lille, pour en avoir. Du moins un peu plus...

Pour résumer Le milieu de terrain lillois, Hatem Ben Arfa, mis à pied par son club du LOSC pour ses propos envers son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, a disparu des radars depuis des semaines. Sans que l'on sache ce qui a été décidé à son sujet.

Benjamin Danet

Rédacteur