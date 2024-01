LOSC - FC Lorient : dominateur, Lille met une fessée à Lorient

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Les Dogues ont mangé du poisson cet après-midi. Les Merlus se sont inclinés dans le jeu face à des Lillois qui ont dominé toute la rencontre. Les chiffres du match en témoignent, 24 tirs pour le LOSC contre 1 pour le FCL. Lille en a cadré 10, dont celui de Jonathan David à la 37ème minute de jeu, qui a permis au sien d’ouvrir le score sur un ballon réceptionné de la tête après un coup franc d’Angel Gomes.

Une promenade de santé pour les Dogues

À la 89ème minute, Rémy Cabella met fin aux espoirs des Merlus en terminant dans le but vide. Le récital s’est poursuivi à la seconde minute du temps additionnel, avec Zhegrova qui enfonce les Merlus avec une belle frappe second poteau du pied gauche. Le LOSC monte à la 5ème place du classement et dépasse le Stade de Reims.

Tandis que Lorient pointe toujours à la 17ème place, à 4 points du premier non-relégable

3 buts et 3 points ✅



Dans un match maîtrisé du début à la fin, le LOSC s'impose 3 à 0 face à Lorient 💪



🎟️ Prochain rendez-vous à la maison face à Clermont : https://t.co/B7pa8ovUUm #LOSCFCL 3-0 | 90' — LOSC (@losclive) January 14, 2024

