LOSC - FC Metz : Antonetti s’empoigne avec Armand et Létang, les images de l’altercation !

Football Club LOSC, Stade Rennais

Décevant sur la pelouse (0-0), le match d’ouverture de la 25e journée de L1 a été plus animé en coulisses, notamment à cause de certaines décisions de l’arbitre M.Dechepy. Après avoir donné un avertissement à Marc-Aurèle Caillard pour gain de temps (79e), il a mis un jaune à l’entrant Edon Zhegrova pour une simulation (83e). Une décision peu compréhensible, à partir de laquelle il n’a plus tenu son match. Quelques instants plus tard, cette tension s’est déplacée autour des bancs. Sylvain Armand a râlé contre l’arbitrage et s’est fait reprendre par Frédéric Antonetti.

« Que faisait-il dans ma zone technique à mettre la pression sur l’arbitre, en compagnie du président Olivier Létang ? Les dirigeants lillois étaient peut-être énervés car leur équipe n’a pas eu une occasion, a pesté l'entraîneur messin en conférence de presse. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi quand on m'agresse, je réponds! J'ai dit de nous laisser tranquille et finir le match! Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent. »

Après un échange d’insultes, Antonetti a sauté sur Armand et les deux hommes ont terminé au sol : « Je l’ai repoussé, c’est une erreur. Mais j’ai 60 ans et je refuse qu’on me parle mal. Sur le fond, j’ai raison : ils n’ont rien à faire à 2 mètres du terrain. Il y a une échauffourée derrière moi et je ne dois rien dire ? Je dois faire le beauf de service ? Vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneurs. Mais je ne serai jamais un BCBG. Moi quand on m'agresse, je réponds mais vous n'aimez que les BCBG en France, pas ceux qui ont du caractère. Je sais que je ne suis pas aimé, ce n'est pas grave », a-t-il insisté avant de quitter précipitamment la conférence de presse. Les échauffourées se sont poursuivies sur le terrain, dans la surface lorraine. Djalo et Amadou ont écopé d’un avertissement chacun, au contraire de Renato Sanches, pourtant hors de lui alors qu'il n'avait joué que neuf minutes.