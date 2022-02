LOSC - Metz : Fonte démonte l’arbitrage du match

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Lille a donc, encore une fois, laissé filer des points à domicile. Les champions de France en titre sont actuellement 9e de Ligue 1. Lors du match contre Metz (0-0), plusieurs altercations ont eu lieu en fin de rencontre entre le camp lillois et celui messin. Ces faits de jeu on fait beaucoup réagir.

Au micro d'Amazon Prime Vidéo, après le match, le capitaine des Dogues, José Fonte, est revenu sur ce match. "C'est l'arbitre qui a causé cette fin de match, ce n'est que lui malheureusement. C'est normal qu'il y ait de l'engagement, des tacles mais si on ne laisse pas les gens jouer au foot, on ne va jamais jouer. Je ne suis pas content avec l'arbitrage. Après, bien sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est frustrant, on veut gagner ce match et malheureusement, on n'a pas fait une première mi-temps à notre niveau. Et après c'est toujours difficile. On a une ou deux occasions pour marquer en deuxième mi-temps donc après, c'est difficile."

🗣 José Fonte - "C’est frustrant parce qu’on on doit vraiment gagner ces matchs là."#LOSCFCM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/kKuJ62IMLv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 18, 2022