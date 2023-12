LOSC - FC Metz : les compos de départ sont tombées

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Paulo Fonseca doit composer avec quelques blessés en plus de Tiago Djalo pour la réception des Grenats. Si Akim Zedadka, Ignacio Miramon et Ivan Cavaleiro n’étaient pas en Slovénie cette semaine, c’est aussi à cause de blessures. Alan Virginius sort du groupe. En face, Lazlo Bölöni a aussi quelques absents : Colin et Estupinan sont notamment blessés.

Les compos officielles :

LOSC : Chevalier – T.Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson – Bentaleb, Gomes – Zhegrova, Yazici, Cabella – David.

Metz : Oukidja – Kouao, I.Traoré, Candé, Udol (cap.) – van den Kerkhof, L.Camara, Jean-Jacques, Sabaly – Jallow – Elisor.

#LOSCFCM [ ℙ𝕣𝕠 ]



🔥 Le onze de départ grenat vous est présenté par @GroupeH2s ! pic.twitter.com/1BBDKMM9En — FC Metz ☨ (@FCMetz) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life