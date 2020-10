LOSC - FC Nantes (2-0) : le beau geste de Bamba envers des supporters

C'est une belle histoire qui mérite d'être soulignée. Lors de la victoire du LOSC face au FC Nantes (2-0), dans le cadre de la 5e journée de la Ligue 1, de jeunes supporters des Dogues ont demandé le maillot de Jonathan Bamba. Dès la fin de la rencontre, l'ailier offensif s'est mis à la recherche de ses jeunes fans par une publication sur ses réseaux sociaux.

Hier, Jonathan Bamba a posté, via Twitter, la rencontre avec le trio de supporters du LOSC. Comme promis, il leur a remis un maillot au domaine de Luchin. Un beau geste souligné par la communauté nordiste qui s'était mobilisée.

how it started / how it's going pic.twitter.com/0TndHNEfjd