LOSC, FC Nantes : le flop Miguel Cardoso bientôt dans l'écurie de Gérard Lopez ?

Après des mois de négociations, Gérard Lopez est devenu propriétaire de Boavista courant novembre. Il s'agit du troisième club de l'homme d'affaires après le LOSC et l'Excel de Mouscron. Le club de Porto est l'un des cinq à avoir été champion du Portugal (en 2001) mais il a perdu de son lustre ces dernières années, allant même faire un tour en D2. Lopez savait où il mettait les pieds, lui qui veut faire des Panteras un deuxième Lille. Et pour atteindre ses objectifs, il a déjà coupé une tête.

Trois fois viré en moins d'un an !

L'entraîneur, Vasco Seabra, a été remercié ce soir. Son sort ne faisait plus de doutes après le nul décevant contre Rio Ave (0-0) enregistré le week-end dernier. Un résultat qui laisse le club aux damiers à la 15e place, avec seulement 8 points en 9 journées. Forcément indigne du statut du club et des nouvelles ambitions de l'équipe dirigeante.

Petit souci : pour succéder à Seabra, Boavista songerait à Miguel Cardoso ! Un nom qui parle forcément aux supporters du FC Nantes, qui l'ont vu débarquer dans leur club en juin 2018, escorté d'une flatteuse réputation. Une victoire, trois nuls et quatre défaites plus tard, le Portugais avait été viré sans ménagement par Waldemar Kita, la greffe n'ayant pas pris avec les joueurs. Dans la foulée, Cardoso avait connu des expériences tout aussi désastreuses au Celta Vigo et à l'AEK Athènes, se faisant virer trois fois en moins d'un an ! Son nom n'a pas été lancé au hasard : tous les médias portugais s'accordent pour dire qu'il sera le prochain entraîneur de Boavista !