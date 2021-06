LOSC, FC Nantes, PSG : Létang a reçu un chèque pour Galtier, il a tranché entre Ranieri et Blanc !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le feuilleton Christophe Galtier a pris fin. Lundi, l’OGC Nice a annoncé l’arrivée du technicien marseillais pour les trois prochaines saisons. Dans son édition du jour, L’Équipe assure qu’Olivier Létang sera bel et bien dédommagé pour ce départ. À un an de la fin de son contrat au LOSC, Galtier lui rapportera ainsi une indemnité inférieure à 4 millions d’euros. Nice Matin penche plutôt pour 3 M€...

« L’ancien coach de l’ASSE commencera dès ce matin, alors que les Lillois peuvent désormais finaliser la quête de son successeur, avec Patrick Vieira et Claudio Ranieri comme cibles principales », ajoute le quotidien sportif. Nicolo Schira, qui ne mentionne absolument pas Vieira, donne sa priorité à l’ancien coach du FC Nantes pour remplacer Galtier au LOSC.

Ranieri en pole au LOSC ?

« Claudio Ranieri est toujours la cible du LOSC pour remplacer Christophe Galtier », fait savoir le journaliste italien. Laurent Blanc, dont le nom est ressorti du chapeau ce week-end, n’est même plus cité dans la short-list de Létang. Nice Matin confirme qu'il se sent bien au Qatar et ajoute Lucien Favre comme un candidat toujours d'actualité sur le banc des champions de France.

« Claudio Ranieri est toujours la cible du LOSC pour remplacer Christophe Galtier », fait savoir le journaliste italien. Laurent Blanc, dont le nom est ressorti du chapeau ce week-end, n’est même plus cité dans la short-list de Létang. Cela veut-il dire qu’il est hors-course de manière définitive ?

