LOSC, FC Nantes : Ranieri lutte avec un candidat mystère à Lille, sa date d’arrivée connue !

Initialement programmé le 28 juin, le retour des champions de France à l’entraînement avait été décalé à hier. La raison : un entraîneur principal au LOSC doit être trouvé dans les plus brefs délais. Lundi, le LOSC part en stage pour six jours aux Pays-Bas, où il disputera un match amical contre Beveren, vendredi soir. L’idée, selon L’Équipe, ce serait donc qu’Olivier Létang puisse présenter ce week-end son nouvel entraîneur et que celui-ci prenne les choses en main dès lundi. Pour l’heure, Claudio Ranieri est le favori.

« De source lilloise, Létang serait encore sur plusieurs profils et n’aurait pas finalisé son choix, mais cela devrait être fait dans les 48 heures car il y a plusieurs urgences, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. La première est sportive et il est temps pour le champion de France de commencer sa préparation, à un mois du Trophée des champions, disputé le 1er août à Tel-Aviv, face au PSG. La seconde est de dessiner avec le futur coach les contours d’un effectif surchargé par les nombreux joueurs revenus de leur prêt, à Mouscron ou à Boavista, notamment, et qu’il va falloir dégraisser. »

Ranieri n’est pas tout seul sur la liste des candidats à l’après Galtier : « Sans candidat non, ça discute toujours avec Ranieri et un autre entraîneur dont on a pas l’identité. Mais pourquoi s’être pris aussi tard… », glisse Le Petit Lillois.

