LOSC, FC Nantes : Ranieri n’est pas le favori pour remplacer Galtier, deadline fixée à Lille !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le cas Christophe Galtier commence à être pesant à Luchin. Champion de France, le technicien marseillais a annoncé à Olivier Létang son envie de tenter une nouvelle aventure mais la pilule passe mal chez le président du LOSC. Ce dernier ne veut pas s’asseoir sur la dernière année de Galtier et attend de son futur club qu’il signe un chèque compensatoire.

Pour l’heure, l’OGC Nice reste favori mais n’a toujours rien signé en ce sens. Afin d’anticiper une issue favorable, Létang a déjà commencé à chercher un nouvel entraîneur. Selon L’Équipe, Claudio Ranieri est bien dans la short-list mais il arrive derrière Patrick Vieira.

La reprise du LOSC fixée au 25 juin

« L'ancien entraîneur de Nice, remercié début décembre 2020, pourrait donc faire le chassé-croisé avec Galtier et incarner le renouveau poussé par les envies du fonds luxembourgeois Merlyn Partners, explique le quotidien sportif. On devrait en savoir plus la semaine prochaine. Lille a besoin de lisibilité et de cohérence pour assoir son projet. » Une deadline a été fixée pour faire aboutir ce dossier : la date de la reprise de l’entraînement du LOSC, fixée au 25 juin.