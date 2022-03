LOSC, FC Nantes : Sylvain Armand sort du silence après ses deux pétages de plomb

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

S'il trainait l'image d'un dirigeant policé et sympathique il y a encore quelques semaines, Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC, a pété les plombs deux fois en l'espace de quelques semaines. D'abord en en venant aux mains avec Frédéric Antonetti face à Metz puis en s'attaquant au 4e arbitre du match à nantes après l'exclusion de Timothy Weah injuste à ses yeux.

Conscient d'avoir dérapé et mérité de « ramasser pendant deux ou trois jours », l'ancien défenseur de Nantes et du PSG a fait son mea-culpa dans L'Equipe : « Je n'ai pas à réagir comme ça, ce n'est pas ma personnalité. Je ne suis ni violent ni méchant, ce n'est pas l'image que j'ai voulu donner dans ma carrière pendant vingt ans ».

« La page est tournée »

A « fleur de peau » (dixit Olivier Létang) à la Beaujoire du fait de la perte de son ami Frantz Lecomte, Sylvain Armand assume ce dérapage : « J'ai pris sur moi toute la journée. Je ne voulais rien laisser transparaître auprès des joueurs mais... J'ai eu beaucoup de tristesse et, quand tu dégoupilles, tu dégoupilles mal. Je le regrette, je ne l'ai pas vu venir (…) Franchement, si c'était calculé. Je ne suis pas bête, je ne vais pas mettre en péril mon image en allant au feu si je n'en ai pas envie. Vous n'allez pas me voir pendant six mois, un an, deux ans... J'ai beaucoup relativisé avec ce qui est arrivé à Frantz (Lecomte). Je ne suis pas fier d'avoir pété les boulons mais la page est tournée. »

Alexandre Corboz

Rédacteur