LOSC, FC Nantes : un profil très similaire à Galtier pour le prochain coach ?

Favori à la succession de Christophe Galtier, Claudio Ranieri (69 ans) serait l'option prioritaire des Dogues quand le LOSC et l'OGC Nice se seront entendus sur l'indemnité de transfert du Marseillais. La Voix du Nord a donc pris un peu d'avance en interrogeant ceux qui ont déjà côtoyé l'Italien.

Une belle personnalité... qui n'est pas sans rappeler Galtier

Dépeint comme un « grand monsieur humainement parlant » par l'ex attaché de presse de l'AS Monaco devenu team manager adjoint Pierre-Joseph Gadeau, l'Italien a su conquérir beaucoup de monde lors de son passage en France.

Dandy en costume, le Mister est aussi un meneur d'hommes pour David Alcibiade (29 ans), défenseur de Grande-Synthe passé par le FC Nantes à l'époque où Ranieri y officiait : « Sur le plan tactique, il nous apportait beaucoup mais c'était surtout un grand manager. Notre équipe, il la comparait à une famille et, pour y gagner sa place, il fallait batailler. Pour lui, le foot, c'est se battre les uns pour les autres. C'était un père avec ses joueurs, il était bienveillant, il aimait partager ».

Cette approche paternaliste, Stéphane Dumont, connu à Monaco et désormais coach numéro 1 de Guingamp, la confirme : « On se sentait bien avec lui, il était toujours dans l'échange (…) A l'époque, je réfléchissais déjà à l'après carrière et je me suis beaucoup enrichi de sa façon d'observer et de déléguer, d'être à la fois dans la proximité et la rigueur ». Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Christophe Galtier … A la différence près que Claudio Ranieri préfère les costumes aux survêtements.

Ranieri – Galtier même combat ?

