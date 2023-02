LOSC : Fonseca a battu un record et ne se fait pas d'illusion pour sa suspension

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

La fin houleuse de Lille-Brest (2-1) a totalement éclipsé un petit exploit réalisé par Paulo Fonseca. Le Portugais est devenu le premier entraîneur du LOSC depuis José Arribas en 1978-79 à voir son équipe inscrire 45 buts lors de ses 25 premiers matches de championnat. Une preuve de la philosophie offensive de l'ancien du Shakhtar, dont le compartiment offensif est le 4e de Ligue 1 en attendant les matches de cet après-midi.

Si cette statistique n'a pas été mise plus en valeur, c'est notamment parce que Fonseca a dégoupillé en fin de match, s'en prenant à son homologue brestois, Eric Roy. Ce dernier reprochait aux Lillois de gagner du temps dans les dernières minutes alors que ses joueurs ont passé toute la partie à en faire de même. Selon La Voix du Nord, qui cite un spécialiste de la commission de discipline, Fonseca devrait écoper de deux matches pour son comportement. Pas plus, car son "casier" est vierge. Mais cela lui fera manquer les chocs à Lens et contre Lyon...