LOSC : Fonseca a lancé une opération séduction avec les supporters

S'il y a une chose pour laquelle les joueurs et entraîneurs portugais sont très forts, c'est la communication. José Mourinho et Cristiano Ronaldo ont été des pionniers dans ce domaine il y a vingt ans, influençant grandement leurs compatriotes. Tous se sont mis au niveau du Special One et du quintuple Ballon d'Or, à l'instar de Paulo Fonseca. Le 3 janvier, l'entraîneur du LOSC n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule à l'encontre des supporters lillois après leurs sifflets contre les joueurs suite au nul face à Reims (1-1). Il était allé jusqu'à mettre sa démission dans la balance.

Hier soir, suite au carton de ses Dogues sur Troyes (5-1), il a radicalement changé d'attitude envers les fans lillois, les flattant sur les réseaux sociaux et rappelant combien l'unité était importante : "Excellent travail de tous les joueurs aujourd'hui, nous méritions cette victoire ! Je suis vraiment heureux du soutien de nos fans, si important pour l'équipe !".