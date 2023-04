LOSC : Fonseca a mis un coup de pression à ses joueurs avant Ajaccio

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Avec ses trois points d'avance sur le Stade Rennais, le LOSC a un petit matelas. Mais il a vu l'OL revenir à trois longueurs hier après sa victoire à Strasbourg (2-1), il sait qu'un calendrier ardu l'attend d'ici la fin de saison (Monaco, OM) et que les Bretons reçoivent la lanterne rouge angevine demain. Pas question, donc, de commettre un faux pas ce samedi à 17h contre Ajaccio. C'est le message que Paulo Fonseca a martelé à ses hommes ces derniers joueurs et qu'a confirmé un Dogue hier en conférence de presse.

"Il a beaucoup parlé avec nous"

"Il a beaucoup parlé avec nous et nous a rappelé qu'il fallait prendre ce match très au sérieux, a confié l'ailier Edon Zhegrova en conférence de presse hier. Il nous reste six matches, six finales. On a effectivement échangé sur le sujet et on sait vers quoi on veut aller." Ce vers quoi le LOSC tend, c'est s'offrir trois sommets (Monaco et Reims à l'extérieur, l'OM à domicile) dans la course à la 5ème place. Mais pour cela, il faudra rester bien concentré contre Ajaccio.

Le calendrier complet du LOSC pour la fin de saison

🚨 MATCH DAY contre @ACAjaccio 💪



🏆 J33 @Ligue1UberEats



📅 Samedi 29 avril

⌚️ 17h

🏡 Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy



Ce soir, tous 𝙐𝙣𝙞𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙡'𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚 🤝#LOSCACA pic.twitter.com/C2sCjqQIUx — LOSC (@losclive) April 29, 2023

Pour résumer L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, n'est pas du genre à élever la voix. Mais il sait envoyer des messages forts à ses joueurs et c'est ce qu'il a fait avant la réception d'Ajaccio ce samedi : tout faux pas est interdit.

