LOSC : Fonseca a ramené deux mauvaises nouvelles de Naples

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

En tant qu'ancien entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca a dû savourer le succès lillois à Naples (4-1) hier en amical. Car les ultras giallorossi et napolitains sont devenus des ennemis irréductibles depuis 1988 après avoir été très proches pendant des décennies. Mais plus encore que cette rivalité entre les Azzurri et son ancienne équipe, l'entraîneur portugais avait beaucoup de raisons d'être satisfait car le SSCN écrase la Serie A depuis le début de saison et a aussi explosé Liverpool (4-1) au San Paolo en Champions League. Mais comme chaque médaille a son revers, deux Dogues se sont blessés hier en Campagnie : José Fonte et Benjamin André. Ce serait sérieux pour le défenseur portugais, moins pour le milieu, selon Fonseca : « Benjamin, je pense que ce n’est pas grave. Il a pris un coup sur la cuisse. José, c’est différent car il a ressenti une douleur au mollet. Il s’est fait ça seul. Je ne sais pas s’il sera prêt pour le match contre Clermont ». 🔥 Quelle victoire du LOSC à Naples ! Solides, appliqués et réalistes, les Dogues sont prêts pour la reprise #NapoliLOSC — LOSC (@losclive) December 21, 2022

Pour résumer Le LOSC s'est brillamment imposé hier soir sur la pelouse du Napoli (4-1), leader invaincu de la Serie A. Mais il est revenu en France avec deux blessés, José Fonte et Benjamin André. Paulo Fonseca a estimé que l'un des deux serait toutefois remis sur pied rapidement.

Raphaël Nouet

Rédacteur