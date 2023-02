LOSC : un taulier de retour contre le RC Lens !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le LOSC n’apprend pas seulement des mauvaises nouvelles en ce début de semaine de derby. Si Bafodé Diakité devrait être indisponible contre le RC Lens (samedi, 17h) et même jusqu’à la prochaine trêve internationale, ce ne sera pas le cas de José Fonte.

Selon Le Petit Lillois, le défenseur central portugais a repris l’entraînement collectif hier après-midi. « Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur le capitaine du LOSC pour le derby du Nord », glisse même le compte Twitter bien renseigné sur les coulisses du club lillois.

Du côté du RC Lens, on croise les doigts pour que l’infirmerie des Sang et Or ne se remplisse pas de trop après le quart de finale de Coupe de France, mercredi à la Beaujoire contre le FC Nantes (18h15).