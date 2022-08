LOSC : Fonseca a une bonne nouvelle pour le RC Lens et déjà un problème à Ajaccio

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Écarté du groupe du LOSC dimanche car il était sorti la veille du match dans un bar du Vieux-Lille, Mohamed Bayo s’entraîne depuis le début de la semaine avec l’équipe qui disputera dimanche le derby contre le RC Lens en N3.

« J’ai parlé avec le président, on a décidé qu’il ne jouerait pas non plus contre Lens, a révélé le technicien portugais en conférence de presse. Il reviendra quand on estimera qu’il est prêt à revenir. Il continuera à faire partie du groupe. Dans les entraînements et dans les autres choses, il était jusqu’ici un bon professionnel. Le club fait des choses pour qu’il ne retombe pas dans ses travers. C’est une situation nouvelle, ça ne m’était jamais arrivé dans ma carrière. On veut récupérer le joueur. Il a fait une erreur, tout le monde en a déjà fait dans sa vie. Il paie pour ça, nous devons créer les conditions pour que ça ne se reproduise pas. »

Pour le périlleux déplacement du soir à Ajaccio, en lancement de la 4e journée de Ligue 1 (21h), Fonseca est confronté à un problème épineux. Opta rappelle en effet que le LOSC a encaissé 9 buts en 3 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 1978-1979 (9 également). On sait donc dans quel domaine les Dogues ont dû travailler après la claque reçue dimanche face au PSG (1-7).