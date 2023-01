LOSC : Fonte annonce un retour de poids contre Troyes, Létang savoure une signature

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Paulo Fonseca a donné des nouvelles de l'infirmerie, avec quelques soucis en vue. « Nous avons des problèmes parce qu’André a toujours le même problème et ne jouera pas. Hier, Ismaïly a eu un petit problème musculaire à l’entraînement et je ne veux pas prendre de risque. En revanche, José Fonte est de retour. Ce sera un match différent de la semaine dernière contre Triyes parce qu’ils ont changé beaucoup de joueurs même si le système devrait être le même. Ce sera un match difficile. »

De son côté, Olivier Létang s’est félicité de la prolongation de Benjamin André, actée dans le courant de la semaine. « Benjamin, c'est la culture de gagner, il est animer par la même chose que nous : gagner, a-t-il savouré. Pour nous, la prolongation de Benjamin était une chose très importante d'un point de vue humain et sportif. C'est un signal fort, c'est quelqu'un qui est important pour le groupe, et il incarne parfaitement les valeurs du Club. »

L’ancien milieu du Stade Rennais, lui, est aux anges : « Tout donner c'est ce que je fais, je vais tout donner pour durer, confirmer. Parfois changer c'est la solution de facilité, mais continuer c'est important et très révélateur. L'ambition du Club, du projet, je prends beaucoup de plaisir dans la façon dont on joue. J'ai une affection particulière pour ce groupe, on s'apprécie beaucoup et ces choses sont une part très importante. »