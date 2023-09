LOSC : Fonseca annonce un retour mais des Dogues encore diminués contre le Stade de Reims

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Il reste encore un match pour terminer la 6e journée de L1, avec la rencontre programmée demain entre le LOSC et le Stade de Reims. En conférence de presse ce lundi, Paulo Fonseca a annoncé qu'Adam Ounas et Nabil Bentaleb manqueront encore à l'appel. « On a fait un programme pour Ounas, a expliqué l'entraîneur des Dogues. Pour le derby (8 octobre à Lens), ce sera difficile mais après, il pourra recommencer avec nous. Quant à Nabil, il devrait pouvoir s'entraîner avec nous après Le Havre (dimanche). »

Tiago Santos rétabli

Le Portugais a en revanche annoncé le retour de Tiago Santos. « Il s'est entraîné avec nous les deux derniers jours ».

Le onze probable contre Reims selon La Voix des Sports : Chevalier ; Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily ; André, Gomes ; Yazici, Cabella, Cavaleiro ; David.

