LOSC : Fonseca cartonne l'arbitrage après Clermont

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC a concédé un nul très frustrant ce dimanche après-midi sur la pelouse de Clermont (0-0). Surtout qu'il pensait avoir enfin trouvé la faille à la 84e minute quand Rémy Cabella a marqué. Mais l'arbitre, Florent Batta, a estimé que le meneur de jeu avait commis une faute au préalable. Cela a provoqué la colère de Paulo Fonseca, qui a estimé en conférence de presse qu'il s'agissait du pire arbitrage depuis qu'il est arrivé en France il y a un an et demi !

"Les décisions ont toujours été contre le LOSC !"

"Les décisions ont toujours été contre le LOSC ! Sur son but refusé, Rémy (Cabella) joue seulement le ballon et ne fait pas faute. C'est le pire arbitrage que j'ai eu depuis que je suis à Lille. Nous n'avons pas eu le contrôle du match. Nous n'avons pas livré un bon match individuellement et techniquement. Beaucoup de joueurs ont raté beaucoup de passes. C'était aussi plus difficile avec un arbitrage comme ça. Je suis le premier à dire que les arbitres en France ont beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si nous avons perdu deux points ici. Ce n'est pas un magnifique résultat mais le mérite revient aussi à Clermont, qui a livré un bon match. Nous avons manqué d'agressivité. Nous ne pouvons pas être satisfaits de ne pas gagner."

C'est terminé au stade Gabriel-Montpied 🔚



Score nul et vierge entre Clermont et le LOSC#CF63LOSC 0-0 | 90' — LOSC (@losclive) December 10, 2023

Podcast Men's Up Life