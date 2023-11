LOSC : Fonseca craint l'OL, encense Yoro et annonce David titulaire

"Nous avons Tiago Djalo qui a commencé à faire les entraînements avec nous. Naturellement, il n’est pas prêt. Nous avons toujours Biafodé (Diakité), qui a besoin de quelques jours encore. Il n’est pas prêt non plus. Ismaily aussi, il s’est blessé à l’ischio cette semaine. Ce n’est pas grave, mais nous ne voulons pas prendre de risque. Il devrait reprendre l’entraînement avec nous."

"Lyon a une équipe forte, avec beaucoup de bons joueurs, un bon entraîneur que je connais. C'est une grande équipe. Nous nous attendons à un match difficile, car elle a besoin de gagner. Ils seront très motivés car ils ont gagné le dernier match à Rennes. Nous ne devons pas regarder le classement, nous savons que ce sera difficile."

"C'est positif que Jonathan ait marqué avec sa sélection. Il est revenu motivé. Il est prêt pour le match de demain. Il jouera. (Sourire) C'est le seul joueur dont je dirai s'il jouera ou pas. S'il n'a pas joué ces dernières semaines, c'était des options tactiques. Mais pour moi, Jonathan continue à être un titulaire. Mais il sait qu'il doit faire un bon match, récupérer sa confiance."

"Beaucoup de choses m'impressionnent chez Lenny. Ce n'est pas normal d'avoir un joueur de 18 ans avec cette maturité et cette qualité technique. Pour moi, ce sera l'un des meilleurs défenseurs centraux de France, voire d'Europe. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il est très équilibré. A mon niveau, ça ne change rien de gérer un si jeune joueur. Quand nous avons commencé à travailler avec lui, nous avons fait attention à le ménager pour ne pas briser sa progression. Mais maintenant, il est très bien. Il est motivé, concentré. C'est un joueur normal pour moi. Son âge n'est pas important car il est au même niveau que les autres."

