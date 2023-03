LOSC : Fonseca fait le point avant Toulouse et annonce un retour important

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sur le groupe

« Ismaily continue la récupération et Bafode Diakité aussi. Nous avons le retour de José Fonte »

Sur le retour de Fonte

« Le dernier match on a joué avec des joueurs peu expérimentés. José est important car il a beaucoup d’expérience quand il est en forme, il joue toujours. Son leadership est très important dans le groupe »

Sur le match nul contre Lyon

« Après le match j’ai déjà évoqué que c’était un problème de gestion. Nous devons grandir et ne pas prendre autant de risque. C’est un problème d’équipe et les joueurs n’ont pas su gérer la fin de match. »

Sur le moral des joueurs

« Après le match c’était difficile. On aurait pu gagner le match. On peut prendre trois buts contre Lyon mais il nous faut gagner ce match. Désormais, nous devons nous améliorer et travailler afin de mieux savoir gérer ce genre de situation. Tout le monde est concentré pour le match contre Toulouse. »

Sur Jonathan Bamba

« Jo c’est un grand joueur d’équipe. Il travaille beaucoup pour l’équipe aussi bien défensivement qu’offensivement. Il comprend très bien le système et il est capable de prendre les bons espaces aux bons moments. »

Sur Toulouse

« J’aime beaucoup d’idée de jeu de Toulouse. Ils pressent très bien et leurs contre-attaques sont très dangereuses. »

Sur l’absence de Benjamin André

« Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent compenser son absence. Je ne suis pas préoccupé par la situation »