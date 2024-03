LOSC : Fonseca en remet une couche sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Cinq jours après, la colère de Paulo Fonseca contre l'arbitrage est retombée. Mais il n'empêche que l'entraîneur du LOSC n'a pas digéré ce qui s'est passé à Toulouse (1-3) dimanche dernier et que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Pour cela, il a plusieurs idées en tête, qu'il a soumis en conférence de presse à la veille du déplacement de son équipe à Reims.

"Je crois à la qualité des arbitres en Ligue 1"

"En ce qui me concerne, je continue à penser que c’est quand même très clair. Les trois buts encaissés à Toulouse résultent d’erreurs d’arbitrage. On sait bien qu’on n’est pas les seuls, on en entend parler assez souvent. Il y a des erreurs d’arbitrage, pas que contre nous. Je tiens à préciser que je crois à la qualité des arbitres en Ligue 1, je l’ai déjà souligné, mais on ne peut pas se mentir : on a été défavorisé à Toulouse. Quand on revoit les images, c’est clair, pas que pour nous. Il n’y a rien de personnel, mais c’est vrai que – sur ce match – on n’a pas été les meilleurs et les erreurs ne nous ont pas aidés. Et pour moi, il est difficile de comprendre certaines décisions. Je vais prendre quelques exemples qui, je pense, vont aider les arbitres quand il y a un doute."

"Je regarde beaucoup de matches dans les autres championnats. Quand ce genre de situation se produit, surtout sur le hors-jeu, on nous montre tout de suite la ligne avec le hors-jeu et si on voit que le joueur est hors-jeu d’un centimètre, c’est indiqué. On le voit tout de suite. Ici, en France, je trouve ça bizarre. On ne le voit pas, on ne nous le montre pas. Sur le dernier match, on a montré l’image du hors-jeu avec la ligne seulement à la 80e minute."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Ce samedi (17h), l’étape 24 de Ligue 1 verra nos Dogues se déplacer à Reims 🔜



Tout ce qu'il faut savoir avant la rencontre ⤵️ — LOSC (@losclive) March 1, 2024

Podcast Men's Up Life