LOSC : Fonseca encense deux de ses jeunes joueurs

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Au vu de ses derniers matches avant la trêve mais également de sa démonstration au San Paolo face au Napoli (4-1), le LOSC a le potentiel pour être l'un des outsiders de la deuxième partie de saison. Les Dogues la jouent profil bas mais ils ont les moyens de décrocher une place européenne. C'est ce qu'a fait comprendre Paulo Fonseca dans son interview au quotidien italien Corriere dello Sport. Il en a également profité pour complimenter deux de ses jeunes, Jonathan David et Timothy Weah. "Ce sont deux jeunes forts et très professionnels. Weah, en dépit de l'attention que réclame son statut de fils de personne importante, a une humilité dingue. Avec moi, il joue parfois latéral. Son père est venu le voir lors du dernier match avant la coupure. Heureusement, nous avons fait bonne figure..." 📺 Watch the highlights of our game 🆚 Napoli.



Bella giornata ✨pic.twitter.com/Qge5ZecTTU — LOSC (@LOSC_EN) December 23, 2022

Pour résumer Dans une interview à la presse italienne, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a complimenté deux jeunes joueurs de son effectif, Timothy Weah (22 ans) et Jonathan David (22 ans). Il leur promet un grand avenir car il les trouve très professionnels.

Raphaël Nouet

Rédacteur