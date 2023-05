LOSC : Fonseca enrage, Létang met un coup de pression avant l’OM

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC n’a plus le choix : s’il veut s’assurer une place dorée en coupe d’Europe la saison prochaine, il doit s’imposer contre l’OM samedi à domicile (19h). Olivier Létang a envoyé un message fort en ce sens à ses joueurs avant ce choc du haut du tableau. « On garde notre destin entre nos mains (1 point d'avance, sur Rennes, 6e). Il nous reste trois matches, avec d'abord un gros match contre Marseille. Il faut enlever le côté de la pression, il y avait trop d'enjeu sur le début du match, il faut que tout le monde se lâche et qu'on arrive non pas avec du stress mais avec beaucoup de force et beaucoup d'envie pour aller chercher une victoire contre l'OM », a-t-il glissé après le match nul à Monaco (0-0). Avec une défense amoindrie, le LOSC aura-t-il les armes nécessaires pour se faire respecter ? « Je crois toujours à la force d'un groupe et ce qu'il dégage en termes de force collective. Il y a des garçons qui ne sont pas là, c'est l'occasion pour d'autres de démontrer qu'ils ont beaucoup de qualités, a-t-il clarifié. De toute façon, on ne gagne pas les matches à cinq, on les gagne à 20, à 25 à 30, avec tout un groupe. On est dans le money time. On a dit aux joueurs que dans trois semaines, c'était fini. L'histoire se joue maintenant. Il ne faut pas avoir de regret, tout donner, avoir un supplément d'âme pour aller chercher des grandes choses. »