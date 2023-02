LOSC : avant l'OL, Fonseca revient sur son différend avec Létang

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Ismaily, une absence problématique

"Ismaily est blessé pour dix semaines. C'est un peu grave, c'est un problème spécifique. Ounas continue la récupération. Et il y a Gabi (Gudmundsson) qui est également absent. L'absence d'Ismaily est problématique et c'est pourquoi j'ai demandé un nouveau joueur en janvier. Mais je ne changerai pas de système à cause de cette absence. Nous devons continuer à jouer comme nous jouons actuellement."

Des désaccords avec Létang ?

"Je ne répondrai pas à cette question. Nous avons parlé avec le président et clarifié la situation."

Lâcher la Coupe à cause du calendrier ?

"Je dis la même chose à toutes les conférences mais c'est la vérité : je ne pense qu'à gagner le prochain match. C'est peut-être difficile à entendre mais c'est le cas. Pourquoi je devrais faire un choix sur une compétition ? Nous nous concentrons sur le prochain match, c'est tout. Nous avions fait un grand match à Lyon malgré la défaite. L'OL est meilleur maintenant et ce sera une partie difficile pour nous. Ils ont beaucoup de bons joueurs, un bon entraîneur. Ce sera un match à la vie, à la mort. Et nous voulons vivre !"

Fonté veut prolonger d'un an

"Le football, c'est le court terme, c'est-à-dire le prochain match. Je ne sais pas ce qui va se passer après ! Les choses sont claires pour moi pour le prochain match mais après... Ce que je veux, c'est un club le plus professionnel possible, je pense que c'est le cas et que José (Fonté) a sa place ici. Il faut voir ce que lui veut faire mais je crois qu'il serait bien qu'il continue. Mais je n'ai pas parlé de ça avec lui ou avec le président."

La différence entre André et Fonté pour le capitanat

"Benjamin est un leader de l'équipe, comme José. Mais quand il ne joue pas, José reste un cadre du vestiaire. Il est toujours leader, qu'il joue ou pas. Tous les joueurs pourraient être capitaines et j'ai beaucoup de chances à ce niveau-là. Mais José a plus de leadership."