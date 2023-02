LOSC : Fonseca justifie son énervement contre Brest

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Imperturbable le long de la ligne de touche depuis son arrivée en France, Paulo Fonseca a surpris par sa nervosité hier contre Brest (2-1). L'entraîneur du LOSC n'a pas hésité à se frotter à son homologue brestois, Eric Roy, et a fini expulsé, ce qui lui fera manquer le déplacement à Lens la semaine prochaine. Après avoir retrouvé ses esprits, il est venu au devant des journalistes justifier ce coup de sang inhabituel. En anglais, ce qu'il ne faisait plus depuis quelques semaines, et non en français...

"J'ai eu une discussion avec l'autre coach, je n'ai rien dit à l'arbitre. Il se plaignait du gain de temps et je lui ai dit qu'il oubliait ce qu'ils avaient fait tout le match. Si nous sommes tous les deux dans la même situation, pourquoi ne punir qu'un côté ? Je respecte beaucoup les autres équipes et je n'ai rien contre ce que Brest a fait, je comprends qu'ils défendent, qu'ils essaient de gagner du temps. La qualité des arbitres est très bonne en France mais là, il leur a laissé gagner du temps dès le début du match. Je ne sais pas combien de temps on a joué. Si vous voulez promouvoir la Ligue 1, les arbitres doivent aider le spectacle. Les gens paient pour un spectacle. L'arbitre n'était pas dans un bon jour. Et sur le pénalty, pourquoi le VAR ne l'a-t-il pas vu ? C'était si clair, pourquoi le VAR n'a pas aidé l'arbitre, il est là pour ça !" Fonseca a terminé en ayant une pensée pour l'Ukraine, lui qui a officié à Donetsk de 2016 à 2019, en ce premier anniversaire du conflit avec la Russie : "Je ne peux pas oublier que ces gens continuent à souffrir et je voulais dédier cette victoire au peuple ukrainien".