LOSC : Fonseca ne veut pas changer de philosophie, même face au PSG de Mbappé !

Cet après-midi face au PSG, il sera question pour le LOSC de prolonger sa belle période du moment tout en faisant oublier le 1-7 de l'aller. Cela s'est passé le 21 août, à une époque où Paulo Fonseca mettait encore en place sa philosophie de jeu chez les Dogues. Six mois plus tard, ceux-ci sont mieux rôdés à cette méthode et ils savent déjà que le Portugais n'en changerait pour rien au monde, même face à un adversaire aussi redoutable que Paris. "Nous sommes une équipe qui presse toujours haut. Jamais nous ne cesserons de le faire, contre qui que ce soit. Nous devons être vaillants. Je le dis en permanence à mes joueurs. Nous devons récupérer le ballon haut. Avant le PSG, je me suis demandé : ça vaut la peine de renoncer à notre jeu pour eux ? La probabilité de perdre continuerait à être grande. Ce que nous voulons pour ce match, c'est être fidèle à ce que nous sommes. Sinon, les joueurs arrêteraient de croire en moi. Je ne vais pas renoncer à mon style de jeu. Je suis pleinement conscient du risque, comme la première où nous les avons rencontrés. Nous avons perdu 1-7. Mais nous avons tiré 16 fois au but et nous avons eu 50% de possession. A la fin du match, j'étais dégoûté par le résultat mais serein car l'équipe avait joué comme je le voulais.". 🎨 𝓛𝓮 𝓟𝓪𝓻𝓬 𝓭𝓮𝓼 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼 🖼️



Pour résumer L'entraineur du LOSC, Paulo Fonseca, a une philosophie de jeu et il s'y tient. Pas question pour lui de la faire évoluer, même face à un PSG qui lui a collé sept buts au match aller. On devrait donc assister à une rencontre ouverte cet après-midi au Parc des Princes.

