LOSC : Fonseca annonce une absence majeure face à Clermont

"Benjamin André, Andre Gomes et Jonathan Bamba sont prêts pour demain. Jonathan David sera absent, il s'est blessé à la main."

"Nous sommes l'équipe qui a le plus tiré en Ligue 1 et qui a concédé le moins de tirs. C'est difficile d'expliquer la défaite à Nice, mais je suis confiant, nous devons continuer à travailler."

"Je suis content de la prolongation de Lucas Chevalier, c'est bon pour lui, pour l'équipe et le club."

🎙 O.Létang : " Concernant le mercato, on a réussi à garder notre effectif. C'était très important pour nous. On a un groupe qui se connaît bien et qui évolue très bien ensemble. "