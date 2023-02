LOSC : Fonseca optimiste avant Rennes

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Trois matches en sept jours mais un effectif plus riche

"C'est très bon pour nous d'avoir plus de solutions. Nous avons trois matches en sept jours, c'est important d'avoir la possibilité de faire jouer plusieurs joueurs. Je réfléchis match par match, mais je dois aussi penser au fait que nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer entre chaque partie. La dimension physique est très importante dans ce genre de cas."

Comment il explique le manque de réalisme de son équipe

"Je parle tous les jours de ce problème de réalisme avec les joueurs. C'est difficile à expliquer. Comme je l'ai déjà dit, le plus important, c'est que l'équipe continue d'avoir des occasions. Et c'est le cas. A chaque match, nous avons les occasions pour marquer."

Il croit en une victoire contre Rennes

"Ce sera un match très difficile. Rennes, pour moi, est l'une des meilleures équipes du championnat. Mais nous avons confiance en nos moyens. Nous sommes motivés. Je crois beaucoup en mes joueurs. Nous avons la possibilité de faire un bon match et d'obtenir un bon résultat. Pour moi, tous les matches sont importants, celui-ci pas plus que les autres. Il reste beaucoup de matches pour finir la saison et atteindre nos objectifs. Clermont, c'était différent de Nice. Nous avons affronté un bloc très bas. C'était plus difficile. Mais nous devons être plus rapides dans la dernière phase de nos actions."