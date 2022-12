LOSC : Fonseca réagit à la victoire contre Clermont et au premier but de Bayo

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le LOSC n'a pas manqué ses retrouvailles avec la Ligue 1 ! Victorieux ce mercredi soir à Clermont (0-2), grâce à des buts d'Angel Gomes sur penalty et de Mohamed Bayo en toute fin de match (son premier avec son nouveau club), les Lillois ont enchaîné un deuxième succès de rang en championnat, et se classent provisoirement à la 6e place. Après la rencontre, Paulo Fonseca a livré son analyse de la partie. « Ce but est très important pour Bayo » « Je suis très satisfait, c’était un match très très difficile. Clermont est une bonne équipe mais je pense que nous avons mérité de gagner ce match. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses mais le dernier geste n’était pas bon », a déclaré le technicien portugais. « Nous avons eu des occasions pour marquer mais il y a vraiment eu trop de précipitation avec le ballon. Angel Gomes et Rémy Cabella ont fait de bonnes choses entre les lignes. Ce but est très important pour Mohamed Bayo, qui a fait une bonne entrée. Il peut gagner de la confiance avec ce but ».

Pour résumer L'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, a réagi à la victoire du LOSC à Clermont ce mercredi soir (0-2), dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les Lillois l'ont emporté pour leur reprise grâce à des buts d'Angel Gomes sur penalty et de Mohamed Bayo en toute fin de match.

Adrien Deschepper

Rédacteur