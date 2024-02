LOSC : Fonseca s'offre un trophée et annonce sept absents et un retour pour Toulouse

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du match contre Toulouse, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, le coach du LOSC, Paulo Fonseca, a déploré sept absents mais le retour d'un absent de longue date. "Nous avons Samuel Umtiti et Andrej Ilic qui continuent la rééducation. Ivan Cavaleiro, je pense qu’il recommencera les entraînements collectifs la semaine prochaine. En termes de nouveautés, Rémy Cabella qui a un problème au mollet dû au dernier match. Je pense que nous avons besoin de deux semaines, il ne sera pas prêt pour les deux prochains matches. Tiago Morais a aussi un problème musculaire au quadriceps. Tous les autres sont disponibles. Bafodé Diakité est de retour. Il a fait tous les entraînements normalement, il est bien, préparé et prêt pour jouer. Cette semaine, il a tout fait avec le groupe. Il n’y a pas d’appréhension ou de peur, rien."

Fonseca distingué au Portugal !

Ce vendredi, Paulo Fonseca s'est, par ailleurs, vu décerner le titre de "Talento que Marca o Mundo", soit "Talent qui Marque le Monde", par la Ligue portugaise en ce mois de janvier. Un prix qui a honoré le technicien portugais. "Je souhaite remercier la Ligue portugaise et ses ambassadeurs pour l’attribution de prix honorifique de ‘Talent qui Marque le Monde’ qui est toujours une fierté. C’est un honneur de pouvoir représenter le Portugal et de recevoir cette distinction de la part des Portugais. Je partage évidemment ce prix avec mon équipe, mon staff et mes joueurs. Nous continuerons de nous battre pour nos objectifs. J’espère que nous allons poursuivre sur cette voie et qu’ils continueront à nous suivre."

Mais um nome bem nosso 🇵🇹 a ser reconhecido 👑



Paulo Fonseca é um 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗤𝘂𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗮 ⚡ 𝗢 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼 escolhido pelos Embaixadores da Liga Portugal! 👏#LigaPortugal #criatalento pic.twitter.com/j4HI5G1DNq — Liga Portugal (@ligaportugal) February 23, 2024

