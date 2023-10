LOSC : Fonseca voit le positif du nul aux Iles Féroé et reconnait avoir priorisé le derby contre le RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Paulo Fonseca : « Il aurait fallu marquer des buts. C’était difficile face à une équipe qui défend comme ça. Je pense qu’on avait les occasions pour marquer mais on ne l’a pas fait. Je pense que l’attitude des joueurs était la bonne mais il manquait les buts.

« Bouaddi ? On a gagné un joueur pour le futur »

On a fait le choix de changer beaucoup de joueurs, d’aligner des jeunes de la réserve. Je voulais dire un mot sur Ayyoub (Bouaddi) qui a fait la semaine avec nous et a très bien joué avec beaucoup de personnalité et de qualité. On a gagné un joueur pour le futur.

Est-ce qu’on avait la tête au derby ? Bien sûr. Nous devons déjà penser au prochain match face à Lens. C’est pourquoi beaucoup de joueurs n’ont pas joué aujourd’hui. On commence à penser au prochain match (…) Un match où on n’est pas sûr d’avoir nos supporters mais nous devons travailler pour nos supporters. »

