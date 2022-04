LOSC : Fonte prend l'OM et le PSG en exemple pour calmer les supporters

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Des nuls contre Bordeaux (0-0) et à Angers (1-1), des défaites dans le derby et à Reims (1-2 à chaque fois)... Avant de se rattraper dimanche contre Strasbourg (1-0), le LOSC traversait une bien mauvaise passe qui l'a éloigné des places européennes. Forcément, cela a provoqué de grosses tensions avec les ultras, qui se sont bruyamment exprimés à Pierre-Mauroy pour la réception des Alsaciens.

Une vindicte que José Fonte comprend mais qu'il explique également. "Je comprends la frustration des supporters, mais nous sommes les premiers frustrés, a-t-il déclaré dans La Voix du Nord. On aimerait gagner davantage mais il faut être réaliste, ce n'est pas le même effectif que l'an dernier. Il manque cinq à six joueurs. Si on faisait la même chose à Paris, à Marseille ou à Rennes, ce serait aussi difficile pour eux. On fait du mieux possible."

Raphaël Nouet

Rédacteur