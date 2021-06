LOSC : Fonte, Sanches, le titre des Dogues... Maignan fait le point sur la saison fantastique du club

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Mike Maignan a franchi un pallier ! Auteur de performances remarquables tout au long de la saison dans les cages du LOSC, le portier tricolore a basculé ces derniers jours dans une nouvelle dimension. Non seulement l'ancien parisien a été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2021, mais a également signé un contrat avec l'AC Milan pour les trois prochaines saisons. Mike Maignan est désormais lié au club rossonero jusqu'en juin 2024.

Dans une interview accordée au site de la fédération française de football, Mike Maignan, a fait le bilan de la saison exceptionnelle du LOSC, tout en couvrant de louanges José Fonte et Renato Sanches, ses futurs adversaires à l'Euro. "José, c’est un grand compétiteur. Ce match lui tient très à cœur. C’est un grand homme. Je suis content d’avoir fait sa connaissance et d’avoir joué avec lui. Renato, c’est une machine de guerre et lorsqu’il se met en mode compétition, c’est un tueur. Quand il a une idée en tête, c’est difficile de l’arrêter. Ça va être un gros match !"

"C’est vraiment mérité après tous les efforts consentis"

Mike Maignan

"On a beaucoup travaillé. C’était une saison très difficile, fatigante, atypique aussi avec le COVID-19 et ses restrictions, sans supporters… C’était très compliqué. On a tenu sans jamais lâcher. À la fin, on est récompensés par ce titre. C’est vraiment mérité après tous les efforts consentis. On y a cru au fur et à mesure de la saison grâce à la régularité de nos résultats. Ce titre a une saveur particulière, pas parce qu’on l’a obtenu face à mon club formateur mais parce que le Paris Saint-Germain fait partie des grands d’Europe. Ils ont une équipe fantastique. Battre le PSG sur une saison entière, ce n’est pas facile, cela signifie beaucoup de travail, d’implication, d’énergie, de rigueur."