LOSC : friture sur la ligne entre Gourvennec et Létang après Reims ?

Quatre jours après sa défaite dans le derby, le LOSC s'est de nouveau incliné hier soir, cette fois à Reims (1-2). Et autant il y avait eu de l'envie face au RC Lens, autant contre les Champenois, les Dogues se sont montrés apathiques. Pourtant, Jocelyn Gourvennec estimait que son équipe aurait mérité de repartir avec les trois points : "On a eu du mal à finir. Les dix dernières minutes ont été difficies. Mais on a eu la main sur le match pendant 80 minutes. On aurait été déçus de faire un nul. Ils nous ont attendus devant leurs trente mètres, ils ont opéré en transition et on n'a pas su faire la décision".

Son président n'a pas du tout tenu le même discours. Sans aller jusqu'à faire une analyse différente, il a estimé que les Dogues n'avaient pas été à la hauteur et qu'il leur fallait revoir leur attitude : "On ne parle plus d'Europe, ce n'est pas le moment d'en parler. Ce que je veux, c'est qu'on évoque plutôt de la fierté, du respect pour le maillot, pour le club, pour avoir une fin de saison qui ne soit pas en roue libre". Deux sons discordants : y aurait-il un début de mésentente entre Jocelyn Gourvennec et son président ?

