LOSC : Galtier a affûté une nouvelle arme irrésistible pour les Dogues

Le LOSC a déjà pris place dans le prmeier tiers du tableau de L1. Sans doute frustrés d’avoir vu un terme prématuré à la saison dernière, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas perdu de temps pour démarrer le nouvel exercice en se basant notamment sur une défense des plus imperméables.

Opta indique en effet que Lille affiche 60% de clean sheets en Ligue 1 en 2020 (9 matches sur 15), soit le meilleur pourcentage dans les cinq grands championnats européens sur la période.

Le club nordiste est la seule équipe de L1 à n’avoir encaissé aucun but dans le jeu cette saison. Aussi, ils ne prennent que 0,53 but par match et seulement 2,8 tirs cadrés subis par match. Autant dire que le départ de Gabriel à Arsenal cet été a été très bien compensé.