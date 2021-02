LOSC : Galtier a ciblé le déclic du nouveau David, un autre sauveur s'avance à Dijon ?

Ne cherchez plus le nouveau sauveur du LOSC : après Burak Yilmaz et Yusuf Yazici, Christophe Galtier peur désormais compter sur Jonathan David. Hier, l’attaquant canadien a claqué son premier doublé en L1 face au FC Nantes et vient d’enchaîner cinq buts lors de ses cinq dernières sorties.

Alors, différent, le David version 2021 ? « C’est un peu difficile à dire. Même si je ne marquais pas, j’avais quand même les occasions, a-t-il répondu après le match à la Beaujoire. La différence, c’est que maintenant, quand j’ai une occasion, je la prends. »

« On s’est aperçu qu’il commençait à être plus froid devant le but »

Christophe Galtier a une approche avec plus de recul sur le renouveau de son attaquant canadien et semble savoir précisément quand celui-ci a démarré. « J’ai commencé à voir la différence quand on avait eu ces trois semaines à un match (en janvier), se rappelle le coach du LOSC. Jonathan a beaucoup travaillé, et j’ai retrouvé le joueur que j’ai connu quand Luis Campos me l’avait présenté, beaucoup plus affûté, plus juste techniquement. On s’est aperçus, séance après séance, qu’il commençait à être plus froid devant le but. Au départ, avec des performances pas à la hauteur de ce qu’on attendait, il s’éloignait du but. Au fur et à mesure des séances, il a commencé à se rapprocher du but, à marquer, et voilà… »

À Dijon (19h), David devrait démarrer sur le banc en 32es de finale de Coupe de France et laisser sa place à Timothy Weah. Le fils du grand George pourrait être le nouveau sauveur du LOSC : il a marqué à trois reprises en Ligue 1 cette saison... à chaque fois un mercredi.