LOSC : Galtier a corrigé un défaut capital avant de retrouver l'Ajax

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En 16e de finale de Ligue Europa, le LOSC va retrouver une équipe de l'Ajax qui lui rappelle des souvenirs récents. Les Dogues avaient défié les Néerlandais en phase de poules de Ligue des champions la saison passée, avec un bilan des plus décevants (0-2, 0-3).

Cette saison, ce sont des Dogues leaders de Ligue 1 qui se présentent face à l'Ajax. Avec donc plus de certitudes mais aussi et surtout des défauts importants corrigés. C'est ce que souligne Yusuf Yazici sur le site de l'UEFA. « L'an dernier, on avait du mal à l'extérieur. Nous avons progressé de ce côté-là cette saison, on gagne plus souvent en déplacement. On aimerait bien faire le travail au match aller, mais on sait que cela s'annonce compliqué. On ne paniquera pas si nous devons ramener un résultat de là-bas. »

Des Dogues plus confiants en déplacement

Les Dogues se sentent donc plus confiants avant de défier ce qui reste une référence européenne. « Nous les avons joués en phase de groupes d'UEFA Champions League la saison dernière. On avait plutôt bien joué, mais les résultats n'avaient pas suivi. On traite presque ce deux affiches comme les matches retour de ceux de la saison dernière. On n'aborde jamais un match en pensant ne pas bien jouer. Le match aller sera donc très important. »