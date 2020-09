LOSC : Galtier a mis un coup de pression à ses joueurs pour éviter les cas positifs

Que ce soit à l'OM, au PSG, au FC Nantes ou encore au RC Strasbourg, le Covid-19 a frappé partout dans les clubs de Ligue 1 et le LOSC, de son côté, a eu la chance de faire partie des clubs épargnés par la propagation de l'épidémie.

Forcément une bonne nouvelle pour Christophe Galtier dans la préparation de sa saison et du début du championnat. Voilà pourquoi le coach lillois a prévenu en conférence de presse. Ses joueurs doivent se montrer exemplaires pour que cela dure.

Galtier en appelle à leur conscience professionnelle

En effet, le technicien du LOSC en a tout simplement appelé à la responsabilité de ses joueurs. Estimant qu'un écart serait une entorse à un comportement de joueur de haut niveau. « C’est aussi aux joueurs de faire très très attention. C’est leur responsabilité, c’est leur métier et j’en ai parlé avec mes joueurs ce matin. Ils doivent avoir une conscience professionnelle et une conscience sanitaire, éviter de sortir et d’être au contact des gens. Il y a beaucoup de bars à Lille, je passe tous les jours devant et je vois très peu de masques. Donc je demande à mes joueurs d’éviter ces lieux-là », a annoncé l'entraîneur des Dogues dans des propos relayés par Ouest France.