PSG - LOSC : Galtier a pris beaucoup de précautions avec son arme fatale

Buteur décisif à Nîmes en début d'année (1-0), Burak Yilmaz n'a pas disputé le moindre match depuis. Touché au mollet, l'international turc a mis plus longtemps que prévu à revenir. Une situation qui s'explique par la volonté de Christophe Galtier de ne prendre aucun risque.

Yilmaz remplaçant contre le PSG ?

Si les Dogues sont restés performants malgré l'absence de leur guerrier en pointe, Christophe Galtier ne boude pas son plaisir de récupérer l'ancien de Besiktas. « Il a bien repris il y a une dizaine de jours, ça aurait été prématuré de le mettre face au Gazélec. Il fallait plus de séances complètes avec le groupe, et là il a fait toute la semaine donc il est évidemment disponible pour les matches qui arrivent. Et c’est une bonne nouvelle car il a été absent sur un certain nombre de matches ». Yilmaz est annoncé remplaçant par L'Équipe contre le PSG en 8e de finale de la Coupe de France (17h45).