LOSC : Galtier a réalisé un exploit qui éclipse les Dogues de Garcia

Quatre victoires, à Reims (1-0), contre Metz (1-0), face à Nantes (2-0) et à Strasbourg (3-0), pour deux nuls, contre Rennes (1-1) et à Marseille (1-1) : avec 14 points sur 18 possibles, le LOSC réalise un début de championnat canon, qui lui permet de partager la première place avec le Stade Rennais. Si l'OM n'avait pas bénéficié d'une chance incroyable au Vélodrome (2 poteaux, une égalisation en fin de match), les Dogues seraient seuls leaders de la L1.

En dépit de cette légère frustration, le parcours du LOSC en 2020/21 est remarquable. Et remarqué. Opta révèle ainsi qu'il s'agit du meilleur départ lillois depuis 1952/53. A l'époque, les Nordistes avaient pris 15 points (5 victoires, 1 défaite). L'équipe championne de France de Rudi Garcia en 2011 avait démarré au ralenti, avec 2 victoires et 4 nuls avant de passer la surmultiplié.

Attention toutefois à ne pas trop s'emballer : en 1952/53, le LOSC, malgré ses 15 points après 6 journées, n'avait terminé que 4e. Mais il avait tout de même remporté la Coupe de France (2-1 aux dépens de Nancy). Pas sûr que Gérard Lopez préfèrerait un trophée à une place sur le podium synonyme de participation à la Champions League…

