LOSC : Galtier a surmonté un obstacle inconnu du PSG

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Depuis sa victoire à Lyon (3-2) dimanche soir, le LOSC est le favori pour le titre. Les Dogues n'ont plus de sérieux obstacles sur leur route, sans compter que contrairement au PSG et à l'AS Monaco, ils n'ont plus que le championnat à jouer. Une bonne chose, finalement, car comme le rappelle La Voix du Nord, l'effectif nordiste est beaucoup plus limité que celui de ses concurrents à la 1ère place, dopés aux millions qataris et russes.

21 joueurs utilisés contre 33 à Paris et 30 à Monaco

« Le déplacement à Lyon était a priori le match le plus compliqué des cinq dernières journées pour le LOSC. En conservant le fauteuil de leader, il s’est mis dans une position idéale. Sur les quatre derniers rendez-vous de la saison, Lille va recevoir Nice et Saint-Etienne, et se déplacer à Lens et à Angers. Evidemment, le derby est probablement le rendez-vous le plus compliqué à venir, d’autant que Lens, qui vise l’Europe, est le seul adversaire à jouer quelque chose en cette fin de saison. »

« Avec quatre matches à jouer, le LOSC a le calendrier le moins chargé des trois candidats au titre. Tous sauf anodin quand on sait que les hommes de Christophe Galtier ont déjà joué - hors sélection - 45 matches en compétition cette année et que l’entraîneur lillois est celui qui s’appuie sur l’effectif le plus restreint en Ligue 1. En effet, 21 joueurs seulement ont disputé une minute au moins, alors que Paris en est déjà à 33 et Monaco à 30. »