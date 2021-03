LOSC : Galtier a taclé ses joueurs à Ajaccio, les 6 mauvais élèves sont identifiés

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le LOSC continuer de gagner mais donne moins de gages de sécurité qu’il y a quelques semaines. Comme déjà évoqué hier, Christophe Galtier l’a remarqué et n’a pas hésité à tancer son équipe après la qualification en 8es de finale de la Coupe de France aux dépens du Gazélec Ajaccio (3-1).

Enchanté par les entrées réussies de Jonathan David (auteur du 3e but), Renato Sanches et Jonathan Ikoné, Galtier a froidement fustigé ceux qui « avaient l’opportunité de jouer et auraient dû montrer plus d’engouement et d’envie ». Il ne les a pas nommés et il est toujours délicat de les désigner pour lui, mais L’Équipe estime qu’il est possible qu’en plus d’Isaac Lihadji et de Timothy Weah, très décevants, Luiz Araujo et Yusuf Yazici, souvent trop faciles, soient la cible de ses reproches et des quelques phrases lapidaires lâchées après le match.

Les latéraux du LOSC décevants à Ajaccio

« Dans ce genre de ce match, les statuts doivent rester dans le vestiaire, a ajouté l’entraîneur du LOSC. On doit montrer plus et avoir beaucoup plus d’investissement. On a perdu de nombreux ballons en phase offensive et joué avec une légèreté déconcertante. » Toujours d’après le quotidien sportif, « il n’est pas certain non plus que ses deux latéraux du second rang, Domagoj Bradaric et Jérémy Pied, aient marqué des points… »