LOSC : Galtier annonce du mieux pour Sanches et met en garde le PSG

À la veille de recevoir le SCO d’Angers (21h), Christophe Galtier a profité de sa première conférence de presse de l’année pour évoquer la course au titre et a mis en garde le PSG malgré l’arrivée de Mauricio Pochettino.

« Ils ont recruté un entraîneur de très haut niveau et je ne vois pas comment cela pourrait les perturber mais actuellement ils ne sont pas en tête du championnat. Si Lyon fait un sans-faute, ils seront champions », a-t-il prévenu. Par ailleurs, le coach du LOSC a fait un état des lieux de son effectif.

« Zeki Çelik et Jérémy Pied sont forfaits, comme Luiz Araujo et Yusuf Yazici, qui ont le COVID-19. Enfin, pour Renato Sanches, il se dit prêt à jouer. Une décision sera prise demain matin quant à sa présence ou non face à Angers », a-t-il ajouté. En se concentrant sur le retour de son génial milieu portugais. « Dès qu’il va intégrer l’équipe, il rendra l’équipe plus forte sur la durée d’un match et impose une concurrence encore plus élevée. Il y a aussi Weah qui revient à un bon niveau », a-t-il conclu.