LOSC : Galtier attend un vrai choc face au Stade Rennais et savoure ses débuts avec Létang

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Ce dimanche à 17h, c'est un gros choc qui attend le LOSC face au Stade Rennais. Dans cette affiche de haut de tableau, Galtier va composer avec un groupe avec quelques absents. « Burak Yilmaz, Jérémy Pied, qui est en réathlétisation et réintégrera le groupe la semaine prochaine, seront absents. Xeka est suspendu. On verra demain pour Renato Sanches, dans des conditions de match », a expliqué le coach du LOSC dans des propos relayés par le Petit Lillois.

Christophe Galtier sait que l'opportunité est belle de placer l'adversaire du week-end à neuf longueurs. Voilà pourquoi il espère enfin réussir face à un gros du championnat. « A l'heure où on se parle, Rennes est un concurrent direct. Nous n'avons pas eu le bonheur de gagner contre les grosses cylindrées mais actuellement nous sommes devant et c'est aussi un gros défi pour Rennes. »

La collaboration a bien débuté avec Létang

Par la suite, le coach des Dogues a évoqué sa nouvelle collaboration avec Olivier Létang. Et visiblement, avoir un dirigeant beaucoup plus présent au quotidien le ravit. « Dans le club, je reste concentré sur mon groupe, le vestiaire, l'équipe derrière l'équipe. Ce qui change, c'est qu'au lieu d'échanger au téléphone, j'échange de vive voix actuellement. (…) Avec le président actuel, on est alignés sur l'exigence. Après avec le fait qu'il soit présent, si j'ai besoin de le voir, il est à côté oui mais avec Gérard Lopez, j'étais toujours au téléphone avec lui », a expliqué Galtier.

Après les mouvements soudains à la tête du club, le coach du LOSC semble donc rassuré par le nouveau projet qui semble mis en route. « Dans ce qui a été mis en place dans l'organisation autour de l'équipe, dans le vestiaire, le médical, tout le monde a de la considération pour eux et rien n'a été modifié. Je crois que le président a actuellement un axe de travail autre part (…) Olivier Létang a mis en application tout ce qu'il a pu dire. Il amène une expertise, une expérience. C'est un président qui a connu la réussite sur ses deux derniers clubs. »