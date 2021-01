LOSC : Galtier dévoile une grande surprise et remet un coup de pression aux Dogues

Le LOSC a rectifié le tir. Battus à Lille mercredi par le SCO d’Angers (1-2), les hommes de Christophe Galtier se sont imposés hier à Nîmes grâce à l’inévitable Burak Yilmaz (1-0). Ce succès permet aux Dogues de revenir à un petit point du champion d’automne lyonnais, ce qui fait le bonheur de leur entraîneur.

« 39 points, c'est plus de deux de moyenne. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à mi-parcours avec 39 points, en plus avec la Ligue Europa au milieu. C'est le résultat de beaucoup de travail, d'investissement, insiste Galtier. Mais c'est aussi la qualité, non seulement individuelle mais surtout celle d'un groupe qui a faim, qui est ambitieux. »

« Je trouve que mon équipe a un peu perdu en intensité »

Par ailleurs, ce même Galtier insiste sur l’allégement du calendrier à venir et veut remettre un coup de pression aux joueurs du LOSC en terme d’exigence. « Là on va avoir deux matchs en 15 jours, avec des semaines de travail classiques. Il va falloir retravailler beaucoup de choses pour retrouver un jeu plus fluide, que nous avons perdu ces dernières semaines avec l'enchaînement des matchs, très peu de récupération, poursuit l’ancien coach de l’ASSE. On va faire en sorte de maintenir l’exigence, de récupérer et de monter en intensité. Je trouve que mon équipe a un peu perdu en intensité et n'a sûrement pas récupéré de sa série avant les fêtes. »